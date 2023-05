Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Straße Am Goldberg in Fußgönheim war in den vergangenen Jahren bei heftigem Regen öfter so stark überschwemmt, die Behörden sucht nun nach mehreren Lösungen.

Früher habe gelegentlich mal etwas Wasser in der Straße Am Goldberg gestanden, doch in den vergangenen zwei bis drei Jahren sei das häufiger der Fall gewesen. Das Wasser