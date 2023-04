Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Vor knapp zwei Jahren vergrößerte sich die Raiffeisen-Waren-Zentrale und zog nach Mutterstadt. Standortleiter Marc Gensheimer und Mitarbeiter Steffen Walter berichten von schwierigen Zeiten für Landwirte und warum nun endlich jeder mal hinter die Kulissen schauen darf.