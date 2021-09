Die Flutkatastrophe im Ahrtal bewegt auch die Kinder der Kindertagesstätte St. Stephanus in Lambsheim. Als man ihnen die Situation erklärt habe, wollten sie den Betroffenen helfen, sagt Kita-Leiterin Katrin Klein (49). Auf dem Herbstmarkt am kommenden Wochenende, 24. und 25. September, sammeln die Kinder und ihr Erzieherteam deshalb Geld für einen Kindergarten in Dernau (Landkreis Ahrweiler).

Frau Klein, wie haben die Kinder von der Flutkatastrophe erfahren?

Zum einen haben sie mit ihren Eltern zusammen die Bilder im Fernsehen gesehen, den Regen, das viele Wasser. Zum anderen haben wir es mit den Kindern in der Kita besprochen. Wir haben uns gemeinsam die Zeitungsbilder von der Flut angeschaut und uns Bilder von dem Ort Schuld (Landkreis Ahrweiler) aus dem Internet besorgt. Aber wir haben versucht, das nicht so auf der „Angstschiene“ zu machen. Es war ein Kind dabei, das Verwandte aus der Region hatte und Betroffene kannte. Es wurde also darüber geredet. Einige Kinder hatten Angst. Doch wir haben sie beruhigen können. Wir hören dann immer gut zu. Es wurde einmal im Stuhlkreis und während des Tages besprochen. Reden und den Kindern zuhören ist dann das, was wirklich wichtig ist.

Wie kam die Aktion für den Kindergarten in Dernau zustande?

Ich habe im Internet nach katholischen Kitas im Ahrtal gesucht und die Katholische Kita gGmbH Koblenz gefunden, und die hatten nähere Informationen. In einer Zeitung bin ich dann auf Dernau gestoßen und habe mir die Bilder genauer angeschaut. Wir mussten uns ja für eine bestimmte Kita entscheiden, weil wir direkt an diese spenden wollten und nicht erst über Dritte. So ist die Wahl schließlich auf die Dernauer Kita St. Johannes der Apostel gefallen. Mit der Leitung habe ich Kontakt aufgenommen, nur wurde der bislang nicht erwidert. Die haben dort zurzeit wirklich andere Probleme, wie Sie sich vorstellen können. Zunächst wollten wir bei der Aktion „Kinder helfen Kindern“ mit Sachspenden helfen. Jedes Kind durfte daheim nach Spielzeug schauen und etwas abgeben. Am Ende hatten wir einen Kleintransporter fast voll mit Spielsachen. Weil aber momentan Sachspenden nicht möglich sind, haben wir sie nun erst mal eingelagert. Aber irgendwann werden sie dort sicher noch ankommen. Wir kamen dann auf die Idee, lieber die Einnahmen unseres Herbstmarkts zu spenden.

Was wird die Kita auf dem Herbstmarkt verkaufen?

Unsere Kinder haben Pflaumen geerntet und Mus daraus gekocht. Wir haben allgemein viel Obst gesammelt: Birnen, Quitten, Kiwis und Brombeeren – alles gedacht für Marmelade. Gemäß dem Motto „Topfgucker und Gewürzmischer“ haben wir aber auch Dinge wie Tomatensoße, Tonkabohnenzucker und Rotweinsalz zubereitet. Wir haben zusammen Badekugeln gemischt und Seife hergestellt. Außerdem durften die Kinder beim Nähen kleiner Beutelchen helfen, die wir verkaufen. Die Kleinsten haben Windlichter für die Aktion gebastelt, sodass wirklich jeder irgendwann, irgendwie mitgeholfen hat. Für die Marmeladen und Soßen kommen einige der Zutaten direkt aus eigenem Anbau. Wir haben ein Hochbeet, das immer bepflanzt ist, und die Kinder kümmern sich darum. Den Markt organisiert dann unser Kita-Team, aber auch einige Eltern helfen uns. Da wir es im Freien machen, stellt Corona kein großes Problem dar. Die Besucher müssen also maximal Maske tragen.

Termin

Herbstmarkt am Freitag, 24. September, 16 bis 19 Uhr, sowie Samstag, 25. September, ab 10 Uhr auf dem Außengelände der Kindertagesstätte St. Stephanus in Lambsheim, Hinterstraße 14.