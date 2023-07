Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Anfang Juli hat der Vorstand der Ökumenischen Sozialstation Lambsheim einen Antrag auf ein Insolvenzverfahren eingereicht. Der Insolvenzverwalter hat nun eine erste Einschätzung abgegeben, ob der Standort gesichert werden kann. Nach Lambsheim könnten auch weitere Sozialstationen in die Insolvenz rutschen.

Die Ökumenische Sozialstation Lambsheim hat am 1. Juli 1974 ihre staatliche Anerkennung erhalten, und war von da an Teil einer flächendeckenden Einrichtung von Sozialstationen in ganz Rheinland-Pfalz.