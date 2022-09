Ein Vereinsheim in der Straße An der Ziegelhütte in Heiligenstein war im Zeitraum zwischen Dienstag, 22 Uhr, und Mittwoch, 18 Uhr, Ziel von Einbrechern. Es wurde eine Tür aufgehebelt und ein Bewegungsmelder mit Licht zerstört. Im Inneren wurden zwei Schubladen aufgebrochen und ein Sparschwein der Jugendabteilung wurde gestohlen. Darin befand sich ein Münzbetrag in nicht mehr nachzuvollziehender Höhe. Der Sachschaden beläuft sich auf zirka 3000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter Telefon 06232 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.