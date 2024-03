Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wenn es sprichwörtlich Zirkus gibt, ist das meist mit Unannehmlichkeiten verbunden. In der Grundschule Hanhofen war genau das Gegenteil der Fall. Ramba Zamba war angesagt am Ende einer Woche, in der es um Trapez, Diabolo und Clownerie ging.

Eine Woche lang hatten die 160 Mädchen und Jungen der Grundschule für ihre großen Auftritte am Samstag im Haus Marientraut geübt. „Der Montag war zum Reinschnuppern gedacht“,