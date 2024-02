Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Ausmaß an Hinterlassenschaften, die rücksichtslose Halter ihre Hunde überall in Schifferstadt platzieren lassen, hat ein derart krasses Ausmaß angenommen, dass die Sicherheit städtischer Mitarbeiter nicht mehr gewährleistet ist. Inzwischen könnte der Kot sogar eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellen. Die Erste Beigeordnete hat am Mittwoch einen letzten sanften Versuch angekündigt.

Stellen Sie sich vor, Sie kommen morgens zur Arbeit ins Büro, öffnen die Tür und müssen schon auf dem Weg zum Schreibtisch mehreren Hundehaufen ausweichen.