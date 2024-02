Eine Seniorin ist bei ihrem Spaziergang am Donnerstag von einem Hund angesprungen worden und daraufhin gestürzt. Wie die Polizei mitteilt, ging die 88-Jährige gegen 13 Uhr auf der Hauptstraße spazieren. Ein Hund kam auf sie zugelaufen, umrundete sie und sprang an ihr hoch. Dabei stürzte die Spaziergängerin und verletzte sich. Sie musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Der Hundebesitzer zog seinen Hund weg und eilte der Dame zur Hilfe. Zu einem Austausch der Personalien ist es laut Polizei aber nicht gekommen. Daher bitten die Schifferstadter Beamten, dass sich der Hundehalter oder auch Zeugen auf der Dienststelle melden; unter der Telefonnummer 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de.