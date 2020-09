Analog zur Sommerschule wird in Rheinland-Pfalz in den vom 12. bis 23. Oktober dauernden Herbstferien die kostenlose „Herbstschule 2020“ für Schüler der Klassen 1 bis 8 angeboten. Auch für Kinder und Jugendliche aus den Landkreisen Bad Dürkheim und Rhein-Pfalz werden Angebote gemacht.

Für seine weiterführenden Schulen, also Klasse 5 bis 8, organisiert der Kreis Bad Dürkheim Nachhilfekurse. „Da während der Schulschließungen im Frühjahr kein regulärer Unterricht stattfand, gibt es immer noch Nachholbedarf“, sagt Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU). Interessierte Schüler können sich bis zum 28. September bei der Kreisverwaltung für eine Woche Förderunterricht (erste oder zweite Ferienhälfte, je nach Wunsch) anmelden. Die E-Mail-Adresse lautet herbstschule@kreis-bad-duerkheim.de. Bei ausreichend Kapazität sei auch eine Teilnahme für zwei Wochen möglich, heißt es in einer Mitteilung der Verwaltung. Anmeldeformulare sind über die Schulen erhältlich und finden sich auch auf der Homepage www.kreis-bad-duerkheim.de.

Der Unterricht wird von Montag bis Freitag jeweils drei Stunden am Vormittag an ausgewählten Schulen stattfinden: Werner-Heisenberg-Gymnasium Bad Dürkheim, Leininger-Gymnasium Grünstadt, Hannah-Arendt-Gymnasium Haßloch, Realschule plus Lambrecht und IGS Deidesheim/Wachenheim am Standort Wachenheim.

Angeleitet werden die Lerngruppen von Lehramtsstudierenden, Lehramtsanwärtern, Lehrkräften und pädagogischem Personal, pensionierten Lehrkräften sowie älteren Schülern, die dafür vorher geschult werden. Wie sich die Lerngruppen genau zusammensetzen, wird nach Abschluss der Anmeldephase entschieden.

Bobenheim-Roxheim und Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim machen mit

Der Rhein-Pfalz-Kreis hat es seinen weiterführenden Schulen überlassen, ob sie Bedarf für die Herbstschule sehen und Kurse organisiert werden sollen. Nach Angaben von Heribert Werner, Leiter der Abteilung Schule, Kultur, Sport im Kreishaus, wird die Realschule plus in Bobenheim-Roxheim mitmachen. Vermutlich würden dort auch die Förderkurse für Grundschüler stattfinden. Die sind Sache der Kommunen. Mike Lemke von der Gemeinde, die Träger der Rhein- und der Pestalozzischule ist, ist zuversichtlich, dass die Herbstschule stattfinden kann.

„Die Sommerschule kam bei den Schülerinnen und Schülern sowie deren Eltern sehr gut an, daher haben wir dieses Angebot auch für die Herbstferien vorgesehen“, sagt auf Anfrage Michael Reith (SPD), Bürgermeister der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim. Seiner Kenntnis nach liegen in der Grundschule Beindersheim bereits zahlreiche Anmeldungen vor, sodass dort höchstwahrscheinlich Kurse stattfinden können. „Derzeit läuft jedoch noch die Gesamtabfrage“, sagt Reith.

Es könne durchaus sein, dass die Herbstschule auch an einem anderen Standort angeboten werde. In den Sommerferien war es die Großniedesheimer Schule, weil die meisten Anmeldungen von Kindern aus dieser Grundschule kamen. Der Veranstaltungsort wird laut Reith nachträglich entsprechend der angemeldeten Schüler festgelegt.

Zur Rekrutierung von pädagogischen Fachkräften könne die VG auf die beim Rhein-Pfalz-Kreis geführte Liste zurückgreifen. Der Bürgermeister findet, dass dieses durch die Corona-Pandemie bedingte Angebot dauerhaft in den Schulen umgesetzt werden sollte.

Förderkurse in Bockenheim und Hettenleidelheim

In der Verbandsgemeinde Leiningerland findet die Herbstschule nur in Hettenleidelheim und Bockenheim statt. Abteilungsleiter Hanns Gauch informiert auf Anfrage: „Bisher haben wir in Hettenleidelheim 20 Anmeldungen, das macht pro Woche zehn Kinder. Für die Grundschule Bockenheim liegen 24 Anmeldungen vor: 15 Kinder in der ersten Woche und neun Kinder für die zweite.“ Die Anzahl der Räume hänge von den endgültigen Anmeldezahlen und dem zur Verfügung gestellten Betreuungspersonal ab. „Grundsätzlich werden wir je Schule zwei Räume zur Verfügung stellen“, so Gauch.

