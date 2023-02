Die Otterstadterin Helene Claire wird ab 1. März neue Klimaschutzmanagerin der Verbandsgemeinde Rheinauen. Die gebürtige Französin hat als Diplom-Ingenieurin (Maschinenbau/Strömungstechnik) jahrelang für Unternehmen wie Suez und den Frankenthaler Pumpenhersteller KSB Großprojekte im Ausland geleitet. Dabei sammelte sie Erfahrung im Bereich der Wasseraufbereitung, Energieoptimierung und der Bauaufsicht. Anschließend hat sie sich mit ihrem BleuFuture Institut selbstständig gemacht, um für Menschen in Afrika Zugang zu sauberem Trinkwasser zu schaffen. Seit Dezember engagiert sich die 45-Jährige als ehrenamtliche Energieberaterin für Otterstadter Bürger, um Interessierten einen Überblick bei der Vielzahl an Informationen im Bereich erneuerbare Energien zu geben. Bei drei Terminen führte sie acht Gespräche, in denen sie vor allem bezüglich finanzieller Fördermöglichkeiten und Photovoltaikanlagen aufklärte. Als Klimaschutzmanagerin will Helene Claire unter anderem dieses Angebot ausbauen und den Austausch mit den Nachbargemeinden fördern.