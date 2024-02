Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zu einer „familiären Bedrohungslage“ musste die Polizei am Donnerstagmorgen gegen 6.30 Uhr ausrücken. Ein 25 Jahre alter Mann hatte in der Von-Ketteler-Straße in Mutterstadt seine Familie bedroht. Durch den Einsatz von Spezialkräften ist aber alles glimpflich ausgegangen.

Die Polizei hatte es schon in den Morgenstunden vermeldet: In einem Mehrfamilienhaus in der Von-Ketteler-Straße ist es zu einer Bedrohungslage gekommen. In ihrer Pressemitteilung am