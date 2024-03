„Kontinuität und Erfahrung, gepaart mit neuen Gesichtern und frischem Wind“ – so gehen die Limburgerhofer Grünen nach eigenen Angaben in die Kommunalwahlen am 9. Juni. An der Spitze der Kandidatenliste ist Raymund Kompa.

Am 5. Februar 2004 ist der Ortsverband Limburgerhof der Grünen gegründet worden. Mit dem Schwung und der guten Stimmung ob dieses Geburtstags gehen die Limburgerhofer Grünen nach eigenen Angaben in die kommenden Wochen bis hin zur Kommunalwahl. Bei der Mitgliederversammlung ist der langjährige Fraktionsvorsitzende Raymund Kompa als Spitzenkandidat einstimmig gewählt worden. Kompa ist den Grünen zufolge seit 2009 in dieser Funktion aktiv. Er gehört also zu dem Teil der Grünen, der für Erfahrung und Kontinuität steht. Dazu kommen die jüngeren Mitglieder des Ortsverbands. Die Grünen wollen sich nach eigenem Bekunden für eine starke Gemeinschaft, die Stärkung des sozialen Zusammenhalts sowie nachhaltige, transparente und ökologische Kommunalpolitik einsetzen.

Die Liste

Raymund Kompa, Barbara Magin, Frank Tillwick, Sibylle Brosius, Michael Henkes, Brigitte Meißner, Willi Tatge, Katrin Pietsch, Georg Rudelitz, Anna Lohmann, Dominik Mathern, Gesa Richter, Wolfgang Steiner, Rebecca Böhme, Sina Henkes, Madeleine Mathern, Claudia Schilling-Ritter, Doris Kleinhans-Schwamb, Annerose Bahrdt, Jürgen Bahrdt.