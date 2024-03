Der Abgeordnete Johannes Zehfuß lädt Mädchen und Jungen ein, Politikluft zu schnuppern. Am Donnerstag, 25. April, am Girls’ und Boys’ Day, lädt die CDU-Fraktion im Landtag Rheinland-Pfalz Mädchen und Jungen ab der fünften Klasse ein, den Tag im Landtag in Mainz zu verbringen. „Euch erwartet ein abwechslungsreiches Programm: Führungen, Gespräche mit Abgeordneten und Mitarbeitenden, ein gemeinsames Mittagessen und vieles mehr“, schreibt Zehfuß in einer Mitteilung. Es sei nie wichtiger gewesen, junge Menschen am politischen Geschehen teilhaben zu lassen, ihre Stimme zu hören und sie zu ermutigen, selbst aktiv zu werden – „ganz nach dem diesjährigen Motto: Jetzt kommst Du!“, sagt der Abgeordnete aus Böhl-Iggelheim. Wer Interesse hat, meldet sich am besten bis spätestens 1. April an, denn die Plätze sind begrenzt. Anmeldungen nimmt das Wahlkreisbüro des CDU-Abgeordneten Johannes Zehfuß per E-Mail an susanne.wagner@zehfuss.eu oder telefonisch unter 06324 7080353 an.