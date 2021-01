Keine Chorproben, keine Treffen und auch keine Fasnacht. Das Vereinsleben des MGV Frohsinn Rödersheim liegt wegen der Corona-Pandemie auf Eis. Doch die Sänger lassen sich nicht unterkriegen und wollen mit kreativen Ideen zumindest ein bisschen gute Stimmung unters Volk bringen. „Fastnacht@home“ heißt das nächste Projekt.

Wenn schon nicht im Sängerheim, soll die „närrische Frohsinns-Laune“ wenigstens zu Hause aufkommen, finden die Mitglieder des MGV Frohsinn Rödersheim. „Unsere Fasnacht kann nach über 50 Jahren zum ersten Mal nicht stattfinden“, sagt Pressewart Gerhard Schaa. Sie sei nicht nur ein beliebter Termin im Terminkalender, sondern auch ein wichtiger finanzieller Baustein, um den Betrieb des Sängerheims zu finanzieren. Damit auch in mauen Zeiten etwas Geld in die Kasse gespült wird, hat der Verein für 22,22 Euro ein Paket zusammengestellt. Darin enthalten sind Fasnachtsrequisiten wie Luftschlangen, Hütchen, Chips, Durst-, Hungerschild und eine Flasche Sekt beziehungsweise Wein und – das ist der Clou – ein USB-Stick mit einem unter Corona-Bedingungen zusammengestellten Fasnachtsprogramm. Auf Wunsch ist das Programm auch auf DVD erhältlich. Bestellt werden kann die „närrische Kiste“ bis 31. Januar bei Elke Hanke, Telefon 06231/1559 oder per E-Mail an elke.hanke@web.de. Bestellungen aus der Verbandsgemeinde werden am 6. und 13. Februar ausgeliefert und sind bei Erhalt bar zu bezahlen. Bestellungen von außerhalb werden nach Eingang des Betrags von 27,22 € (Kiste plus 5 Euro Porto) verschickt. Dieser Betrag muss bis spätestens 3. Februar auf folgendem Konto eingegangen sein: MGV Frohsinn 1887 Rödersheim e.V., Raiffeisenbank Freinsheim eG, IBAN: DE80 5466 1800 0100 5006 31.