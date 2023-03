Waldsee. Was geht da gerade im Waldseer Wald vor sich? „Es sieht aus, als ob eine Bombe eingeschlagen hätte“, so berichtete Christel Hamleser-Kunz (FWG) im Ortsgemeinderat Waldsee von den Beschwerden, die etliche Bürger an sie herangetragen haben.

„Gesunde Stämme liegen neben dem von den Holzarbeiten stark beschädigtem Weg.“ Besonders ärgerlich sei, dass auch Teile des vor Kurzem neu gemachten Leschepädels davon betroffen sind. Ortsbürgermeisterin Claudia Klein (CDU) erklärte, dass es sich bei den Baumfällungen um die von Revierförster Georg Spang schon vor längerer Zeit angekündigten Arbeiten handele. Die gefällten Bäumen seien vom Triebsterben betroffene Eschen. Die Schäden seien im Moment nur an den dünneren Zweigen und den Wurzeln zu sehen, sie würden sich aber später auch auf den Stamm ausdehnen. Daher sei entschieden worden, die Bäume zu einem Zeitpunkt zu fällen, an dem das Holz noch verwertet werden kann. Diese Arbeiten hätten schon vor einiger Zeit erledigt werden sollen, doch es gab Verzögerungen auf übergeordneten Ebenen, weil es einen Streit darum gibt, wie der Wald in Zukunft bewirtschaftet werden soll. Die Wege im Waldinneren waren noch nicht saniert worden, weil dort noch Forstarbeiten anstanden. Wegen der Schäden am Hauptweg wird Klein den Förster kontaktieren.