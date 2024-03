Die Ortsgemeinde Kleinniedesheim kann für das laufende Jahr einen ausgeglichenen Haushalt vorweisen und hat deshalb keine Auflagen der Kommunalaufsicht zu befürchten.

Mit 3590 Euro wird der Ergebnishaushalt der Gemeinde für 2024 im Plus sein. So steht es in den Unterlagen zur Ratssitzung am Donnerstag, 7. März, 19.30 Uhr, im Kleinniedesheimer Schloss. Der Finanzhaushalt ist trotz eines Fehlbetrags von 170.000 Euro ebenfalls ausgeglichen – wegen des positiven Saldos im nicht investiven Teil und weil die Gemeinde Rücklagen hat.

Nach Angaben der Verbandsgemeindeverwaltung hat Kleinniedesheim keine Investitionsdarlehen am Laufen und wird auch keine aufnehmen. Und während so manche andere Gemeinde Liquiditätskredite, also Schulden bei der Einheitskasse der VG hat, können sich die Kleinniedesheimer über ein Guthaben von 738.000 Euro freuen.

Dem Plan ist zu entnehmen, dass in diesem Jahr 304.000 Euro investiert werden, und zwar hauptsächlich in den Grundstückserwerb sowie den Küchen- und Mensabau am Kindergarten. 2000 Euro werden in die Spielplatzausstattung gesteckt.

Weitere Themen der Ratssitzung sind unter anderem der Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde sowie der Bebauungsplan und der Reinigungsvertrag für die Kita. Außerdem berichtet Ortsbürgermeister Ewald Merkel (FWG) über den Sozialfonds der Ortsgemeinde.