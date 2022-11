Am Sonntag ist Volkstrauertag und in fast allen Gemeinden im Speyerer Umland finden Gedenkveranstaltungen statt – eine Übersicht.

DUDENHOFEN

Gedenkfeier am Sonntag, 13. November: Um 11 Uhr Aufstellung am Mahnmal für den Frieden in der Neustadter Straße und gemeinsamer Gang zum Denkmal für die Kriegsopfer auf dem Friedhof. Geplant sind eine Ansprache von Ortsbürgermeister Jürgen Hook (SPD), Totengedenken und Kranzniederlegung, ein Vortrag von Schülern der Realschule plus sowie musikalische Beiträge des MGV Cäcilia und der Blaskapelle.

HANHOFEN

Am Sonntag, 13. November, um 9 Uhr Gottesdienst. Anschließend, zirka 9.45 Uhr, Gedenkfeier am Ehrenmal auf dem Friedhof. Auf dem Programm stehen eine Ansprache von Ortsbürgermeisterin Silke Schmitt-Makdice (SPD), Gedanken zum Volkstrauertag von Diana Appel (VdK), Totengedenken, Kranzniederlegung und Liedvorträge des gemischten Chors des MGV 1850 Hanhofen.

HARTHAUSEN

Gottesdienst am Sonntag, 13. November, 10.30 Uhr. Anschließend, zirka 11.30 Uhr, Gedenkfeier am Ehrenmal. Angekündigt sind Gedanken zum Volkstrauertag von Ortsbürgermeister Harald Löffler (CDU), Kranzniederlegung, ein Gebet der Kirchengemeinde und Liedvorträge des Männerchors „aCHORat“.

LINGENFELD

Gedenkfeier am Ehrenmal am Sonntag, 13. November, um 11 Uhr. Die Lingenfelder Dorfmusikanten werden die Feier musikalisch begleiten.

OTTERSTADT

Anlässlich des Volkstrauertags am Sonntag, 13. November, findet um 11 Uhr am Ehrenmal in der Luitpoldstraße die Gedenkfeier der Ortsgemeinde statt. Die Gestaltung übernehmen der Gesangverein Germania, der Kirchenchor und der Musikverein.

RÖMERBERG

In Römerberg gibt es eine zentrale Gedenkfeier im Ortsteil Mechtersheim an der Gedenkstätte der Kriegsopfer vor dem Friedhof. Sie beginnt am Sonntag, 13. November, um 11.30 Uhr. Ortsbürgermeister Matthias Hoffmann (Grüne) und Markus Weis (Ortskartell) halten Gedenkansprachen, bevor ein Kranz niedergelegt wird. Pfarrerin Bettina Beyerle und Pastoralreferentin Sabine Alschner sprechen ein Gebet, die Konfirmanden formulieren Gedanken zum Volkstrauertag und musikalische Beiträge gibt es vom Musikverein Mechtersheim. An den weiteren Gedenkstätten erfolgen stille Kranzniederlegungen: Berghausen: 9.45 Uhr, Heiligenstein: 11.30 Uhr.

SCHWEGENHEIM.

Gedenkstunde zum Volkstrauertag am Sonntag, 13. November, 11 Uhr, am Denkmal an der protestantischen Kirche. Eine Delegation aus der französischen Partnergemeinde Lobsann ist ebenso dabei wie Orts- und Kirchengemeinden, der Männergesangverein, die Blaskapelle und Vertreter der Bundeswehr.

WALDSEE

Am Sonntag, 13. November, findet auf dem Friedhof eine Gedenkfeier statt. Beginn: 11 Uhr mit Versammlung vor der Friedhofshalle und gemeinsamem Zug zum Ehrenmal. Programm: Kranzniederlegung, Liedvortrag, Ansprache von Ortsbürgermeisterin Claudia Klein (CDU), Liedvortrag, Totengedenken, Liedvortrag. Musikalische Umrahmung durch MGV Eintracht.