Mit dem amtierenden Bürgermeister Jochen Schubert als Spitzenkandidat gehen die Freien Wähler in Fußgönheim in den Wahlkampf für die Kommunalwahl am 9. Juni.

Für das Amt des Ortsbürgermeisters steht Schubert nicht mehr zur Verfügung. Ganz aus der Kommunalpolitik zurückziehen will er sich aber offensichtlich nicht. Der Noch-Bürgermeister von Fußgönheim steht auf Platz eins der Liste der Kandidaten der FWG Fußgönheim für die Kommunalwahl im Juni. Wie die FWG in einer Pressemitteilung schreibt, befinden sich auf der Liste neben den aktuellen Ratsmitgliedern auch einige Neuzugänge bei der FWG. Dadurch verringere sich auch das Durchschnittsalter auf der Kandidatenliste erheblich, was die FWG positiv in die Zukunft blicken lässt.

Die Liste

Jochen Schubert, Jürgen Kuß, Rudolf Renner, Karin Ritthaler, Stephen Drumm, Helga Schmitt, Andreas Ritthaler, Walter Reuther, Markus Merk, Sabine Marx, Matthias Matejcek, Pamina Merk, Alfred Jung, Kerstin Tränkle-Jung, Fritz Eicher, Katrin Plumpe, Eric Blau, Peter Kowolik, Steffen Kuß Steffen, Kurt Bourquin.