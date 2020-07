Das trockene Wetter der vergangenen Tage macht sich bemerkbar: Gestern Abend hat in Dudenhofen ein Stück Wald gebrannt. Die Feuerwehr ist laut Sven Zöller, Wehrleiter der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen, gegen 17.30 Uhr alarmiert worden. Das Feuer sei auf einem rund zehn Quadratmeter großen Stück Wald in der Nähe des Dudenhofener Hundesportplatzes ausgebrochen. Die Feuerwehren aus Dudenhofen und Harthausen rückten mit rund einem Dutzend Leuten und drei Fahrzeugen an. Sie hatten den Brand schnell im Griff. Nach zirka 40 Minuten konnten die Einsatzkräfte wieder abrücken. Auch die Polizei war mit einem Wagen vor Ort. Die Brandursache ist nicht bekannt. Zöller weist aber darauf hin, dass der Wald derzeit sehr trocken sei. Bereits eine weggeworfene Zigarette könne ein Feuer auslösen.