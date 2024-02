Mit dem Maxdorfer Konrad Reichert an der Spitze ihrer Liste geht die Kreis-FDP in die Kommunalwahl am 9. Juni. Das hat der Kreisparteitag zur Listenaufstellung in Limburgerhof ergeben. Auf einen alten Bekannten werden die Liberalen aber wohl verzichten müssen.

Das Ziel der Liberalen ist klar: wieder in Fraktionsstärke in den Kreistag einziehen. Und dann „die erfolgreiche Arbeit der Fraktion fortsetzen“, wie es die Partei in einer Presseerklärung mitteilt. Die FDP-Kreistagsfraktion habe mit zahlreichen Anträgen und Anfragen die Kreisverwaltung bei ihrer Arbeit unterstützt, jedoch auch eigene Akzente gesetzt.

Als größten Erfolg bezeichnet die FDP-Kreistagsfraktion das unermüdliche Beharren auf eine Rückzahlung der zu hohen Abfallentsorgungsgebühren, was 2022 auch zum Erfolg geführt habe. Der Kreistag habe mit der Feststellung des Jahresabschlusses 2022 beschlossen, in den nächsten Jahren die Gebührenzahler mit 4,8 Millionen Euro weniger zu belasten, was bei 66.000 Haushalten rund 73 Euro für jeden Haushalt bedeute. Das sei für viele Haushalte die Abfallentsorgungsgebühr für ein Jahr.

Creutzmann auf Platz 50

Auf Konrad Reichert folgen Marc Hauck (Dannstadt-Schauernheim), Fabian Müller (Altrip) und Uta Mattern (Dudenhofen). 54 Kandidaten finden sich auf der Liste der Liberalen. Lediglich auf Platz 50 zu finden ist Jürgen Creutzmann (Dudenhofen), der bereits vor einigen Jahren angekündigt hat, dass er sich aus dem politischen Tagesgeschäft zurückziehen wolle.

Im neu zu wählenden Kreistag wollen sich die Liberalen nach eigenen Angaben für ein besseres Controlling im Sozialbereich einsetzen und werde darauf drängen, dass der Zuschuss des Kreises für den Neubau von Kindertagesstätten von bisher zehn Prozent auf 40 Prozent aufgrund eines Urteils des Oberverwaltungsgerichts auch zügig umgesetzt werde.

Weitere Themen sollen die schnellere Digitalisierung der Kreisverwaltung sowie bessere Öffnungszeiten bei den Hallenbädern sein. Bei letzterem sei vor allem ein besseres Management seitens der Kreisverwaltung gefordert.

Die Kandidaten

Konrad Reichert, Marc Hauck, Fabian Müller, Uta Mattern, Michael Goldschmidt, Felix Dietrich, Birgit Kaller, Gunter Steuer, Joachim Schröder, Karen Lill, Jochen Becker, Ralf Marohn, Herbert Hery, Rudolf Claus, Justus Rabe, Ernst Reichert, Oliver Neumann, Anelore Irschlinger, Philip Baier, Philipp Jaspers, Markus Spies, Walter Schmitt, Joachim Armbruster, Matthias Becker, Gisela Kluger, Sebastian Spieß, Damian Gernert, Wolfgang Kaller, Heiko Nagel, Immanuel Willerich, Michael Knapp, Sebastian Hery, Dietmar Tartter, Oliver Nagel-Schwab, Christoph Schmitt, Michael Schimbeno, Michael Schepers, Malte Nitz, Margit Reichelt, Bernd Schütte, Simon Boller, Hartmut Lardon, Dario Votta, Jochen Guhmann, Juliane Krah, Wolfgang Obermann, Erik Roth, Gerd Kreutz, Kay Czimmer, Jürgen Creutzmann, Hartmut Hoffmann, Peter Trauth, Christian Welle, Marcel Spyra.