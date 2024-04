Pfälzer Grumbeere und fairer Handel stehen auf der Agenda einer Tour durch den Gemüsekreis mit verschiedenen Stopps. Organisiert wird der Ausflug von der Metropolregion Rhein-Neckar zusammen mit Partnern. Das Programm heißt global.lokal.erleben.

Wie lässt sich langfristig die Ernährung der Menschen weltweit sichern? Wie erfolgt die flächendeckende Versorgung mit frischem Obst und Gemüse aktuell? Und welche Anteile hat der faire Handel? Diese und weitere Fragen stehen laut Ankündigung im Zentrum der Fahrradtour durch den „Gemüsegarten Deutschlands“. Neben der Obst- und Gemüseproduktion für den deutschen Markt werden auf der Erlebnistour die Prinzipien des fairen Handels und eine Initiative gegen Lebensmittelverschwendung vorgestellt, teilen die Organisatoren mit. Im Fokus der Tour stehe die Kartoffel als „typisch deutsches“ Grundnahrungsmittel, die allerdings ihre Heimat und sehr große Vielfalt im globalen Süden hat.

Für die Reise durch den Kreis geht es aufs Fahrrad. Die Tour im flachen Gelände führt in den Weltladen in Mutterstadt, in die Solidarische Landwirtschaft Vorderpfalz, in das Kartoffelmuseum in Fußgönnheim und zu einer Fairteilerstation in Hochdorf-Assenheim. Eine Anmeldung ist unter Erlebnistour Rhein-Pfalz-Kreis – global-lokal-erleben (globallokalerleben.de) möglich. Start und Treffpunkt: Bahnhof Limburgerhof, Bahnhofplatz, Ecke Mainzer Straße, Dauer: circa fünf Stunden mit dem Fahrrad (25 km), inklusive Stationen unterwegs plus Pausenzeiten.

Weitere Termine

Freitag, 14. Juni, um 13.45 Uhr, Samstag, 13. Juli, um 10 Uhr, Freitag, 26. Juli, um 13.45 Uhr, Freitag, 30. August, um 13.45 Uhr. Weitere Informationen zu allen sieben Erlebnistouren finden Sie hier: globallokalerleben.de – global-lokal-erleben.