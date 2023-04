Nachdem sich Ende März die „BürgerIN-EnergieGenossenschaft Speyer-Vorderpfalz (bINe)“ gegründet hat, werben die Grünen und die grüne kommunale Liste (gkL) jetzt für eigene Ortsgruppen in der Verbandsgemeinde Rheinauen.

Die „BürgerIN-EnergieGenossenschaft Speyer-Vorderpfalz (bINe)“ sieht sich als parteipolitisch unabhängig und neutral und versteht sich als Ergänzung zu den Pfalzwerken, der noch zu gründenden Gesellschaft „Neue Energie Rheinauen“ und den Stadtwerken in Speyer und Schifferstadt. Sie will die Energiewende voranbringen, vor Ort gestalten sowie die Bürger an einem finanziellen Erfolg beteiligen. Ziel ist, den Energiebedarf aus „sauberen“ Quellen vor Ort zu decken. Dafür sollen in der Verbandsgemeinde Rheinauen Ortsgruppen gegründet werden. Gesucht werden Menschen, die sich engagieren und Projekte gestalten sowie in sie investieren möchten. Zudem werden Flächen gesucht, die zur Energieproduktion dienen können – zum Beispiel Dächer, Grundstücke, Ackerflächen, Gewächshäuser und Folientunnel.

Bündnis 90/Die Grünen aus Altrip und Neuhofen sowie die grüne kommunale Liste (gkL) Waldsee-Otterstadt laden in den nächsten Wochen zu Informationsveranstaltungen ein. Dabei stellt sich die Energiegenossenschaft vor, Fragen werden beantwortet, und es soll geklärt werden, wie es weitergeht.

Termine

Infoveranstaltung „Energiewende in Bürgerhand – Einladung zum ANWOhner Dialog VG Rheinauen“ am Montag, 24. April, im Alta Ripa in Altrip, am Donnerstag, 11. Mai, im Remigiushaus in Otterstadt, am Montag, 15. Mai, im Haus der Vereine in Neuhofen und am Donnerstag, 1. Juni, im Vereinsheim des FCK-Fanclub (Mörschstraße 43) in Waldsee. Beginn ist jeweils um 19 Uhr.