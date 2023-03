Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wohnt man über 60 Jahre in ein und derselben Wohnung, dann fühlt man sich offensichtlich wohl darin. Und genau so ist es bei Elisabeth Klostermann aus Böhl-Iggelheim: 1959 ist sie mit ihrem Mann und Sohn Armin in einen Wohnblock des Kreiswohnungsverbandes (KWV) in der Friedrich-Ebert-Straße gezogen und ist damit die Mieterin, die am längsten in einer KWV-Immobilie wohnt.

Die Familie von Elisabeth Klostermann stammt aus Pommern, flüchtete im Zweiten Weltkrieg nach Oldenburg. Von dort verschlug es sie in die Pfalz, der Bruder hatte hier eine Anstellung bei