Gleich in zwei Vereinsheime wurde am Wochenende in Römerberg eingebrochen. Bislang unbekannte Täter sind nach Information der Polizei zwischen Samstag, 9 Uhr, und Montag, 8 Uhr, in ein Vereinsheim in der Straße Große Hohl eingedrungen. Dabei hätten sie eine rückwärtige Tür aufgehebelt. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen sei jedoch nichts entwendet worden. Der Gesamtschaden belaufe sich auf circa 250 Euro. Zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 16.30 Uhr, sei auch in den Rauhweiden in ein weiteres Vereinsheim eingebrochen worden, so die Polizei weiter. Durch massive Gewalteinwirkung, offensichtlich mit einem Brecheisen, sei eine Stahltür aufgehebelt worden. Die auch hier bisher unbekannten Täter brachen nach weiteren Polizeiangaben in einem Lagerraum einen Stahlschrank auf und durchwühlten ihn. Hier lasse sich bisher ebenfalls nicht erkennen, dass die Täter etwas mitgenommen haben. bei diesem Einbruch sei von einem Gesamtschaden von rund 3000 Euro auszugehen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer, Telefon 06232 137-0, oder per E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de, in Verbindung zu setzen.