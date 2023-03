Mehrere Zimmer einer Monteursunterkunft in der Rietburgstraße in Neuhofen sind am Samstag zwischen 9.30 und 17 Uhr aufgebrochen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde Bargeld und diverses Werkzeug der Marke Hilti in unbekannter Schadenshöhe entwendet. Das Diebesgut wurde laut Polizei in einen weißen Kleinbus der Marke Ford eingeladen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de zu melden.