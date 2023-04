Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Noch in diesem Jahr möchte das Unternehmen Rossmann einen Drogeriemarkt neben der Aldi-Filiale in Dannstadt eröffnen. Die Bauarbeiten laufen bereits. Über das Vorhaben, das nie in die politischen Gremien kam, sind nicht alle glücklich. Und es könnte Folgen haben.

Jahrelang haben die Dannstadt-Schauernheimer vergeblich versucht, einen Drogeriemarkt-Betreiber für ihre Gemeinde zu gewinnen. Nun füllen Aldi und Rossmann diese Lücke. Die Aldi