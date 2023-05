Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Freitagmorgen ist schon wieder die Wasserhauptleitung in der Hauptstraße in Großniedesheim gerissen. Es ist bereits das dritte Mal in gut vier Wochen. Die Stadtwerke Frankenthal sehen sich in ihrem Vorgehen bestätigt. Die Schadensbeseitigung verzögert sich aber durch die erneute Flutung.

„Glück im Unglück“ – so bezeichnet Ortsbürgermeister Michael Walther (SPD) den erneuten Rohrbruch in der Hauptstraße. Denn weil es diesmal nur etwa zwei