Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Manfred Scharfenberger stand ein Drittel seines bisherigen Lebens einer Gemeinde als Bürgermeister vor. Nun ist der 69-jährige Römerberger im Ruhestand. Am Freitagabend wurden sein „unkonventioneller Werdegang“, seine Persönlichkeit und sein Wirken in der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen gewürdigt.

Silke Schmitt-Makdice (SPD) war die Erste, die Manfred Scharfenberger (CDU) bei dessen Verabschiedung vor rund 200 Gästen am Freitagabend in der Rhein-Pfalz-Halle in Heiligenstein