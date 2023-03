Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein Carsharing-Angebot mit Elektroautos in der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim ist in greifbare Nähe gerückt. Mit den Stadtwerken Frankenthal als Partner soll die dafür notwendige Infrastruktur entstehen. Los geht’s in Großniedesheim.

Impulsgeber für das Carsharing, also die gemeinschaftliche Nutzung von Fahrzeugen, das die Stadtwerke in Frankenthal und den Umlandgemeinden aufbauen wollen,