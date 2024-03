In Teilen Iggelheims wird am Dienstag, 26. März, der Strom abgestellt. Wie die Pfalzwerke Netz AG informiert, werden wegen dringender Erweiterungsarbeiten im Stromversorgungsnetz die Anwesen im Maxfeldweg, Im Lustjagen, Am Haidbuckel und Am Waldend zwischen 8 und 11 Uhr ohne Strom sein.