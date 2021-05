Was den Rhein-Pfalz-Kreis in dieser Woche bewegt hat: Kurioses, Abseitiges und nicht ganz ernst Gemeintes aus den Dörfern.

Corona: Getestet

Das Corona-Infektionsgeschehen im Rhein-Pfalz-Kreis ist überschaubar. Das Virus prallt an den Grenzen offenbar ab wie an einer Schutzhülle. Zum Glück! Niemand will etwas anderes. Doch draußen in der Seuchen-Republik steigen die Zahlen der Positiv-Getesteten wieder. Das Robert-Koch-Institut schlägt Alarm. Um die 900 Neuinfizierten pro Tag. Die Angst vor der zweiten Welle ist da, während eine andere Welle schon im Anmarsch ist – die der Reiserückkehrer. „Nur kurze Ruhepause für Corona-Testcenter“, schrieb DIE RHEINPFALZ über das Testcenter in Neustadt. Dort konnten sich Menschen aus der Stadt und dem südlichen Kreis Bad Dürkheim testen lassen. Weil der Bedarf wegen sinkender Fallzahlen, über Wochen gab es gar keine Neuinfektion, immer geringer wurde, wurde das Center in einen Standby-Modus versetzt. Es kann also jederzeit wieder hochgefahren werden. Im Rhein-Pfalz-Kreis geht man anders vor. Hier lautet die Schlagzeile: Die Corona-Ambulanz in Mutterstadt ist seit Freitag geschlossen.

Kreisbäder: Geduscht

Die Schwimmbäder gehören nicht unbedingt zu den Erfolgsgeschichten, die der Rhein-Pfalz-Kreis sich auf seine Fahnen schreiben kann. Da gab es etwa das Kachel-Chaos – man erinnere sich an die komplizierte Sanierung in Maxdorf mit all den Pannen und Verzögerungen. Dann kam die Mitarbeiter-Misere – immer wieder mussten die Bäder in den vergangenen Monaten geschlossen werden, weil Schwimmmeister fehlten. Oder es lauerten Gas-Gefahren wie zuletzt im Mutterstadter Aquabella, auch wenn sich das Ganze letztlich als Fehlalarm entpuppte. Irgendetwas passiert halt immer. Und trägt nicht unbedingt zum guten Ruf der Kreisbäder bei. Und jetzt das! Kein warmes Wasser im Aquabella am Freitag. Das muss man sich mal vorstellen. 36 Grad und heißer haben die Thermometer gemessen. Und dann: Kein warmes Wasser zum Duschen. Das ist der wahre Skandal. Und Landrat Clemens Körner sollte jetzt wirklich darüber nachdenken, einen Bäder-Krisen-Stab einzurichten. Mit einem Kachelmann an Bord. Dann halten vielleicht die Fliesen. Und das warme Wasser wird nicht gerade dann abgestellt, wenn Rekordtemperaturen vorausgesagt sind.

TV-Sendung: Gehört

Neue Popstars braucht das Land, skandierte der Fernsehsender RTL II. Den Ruf hörte Sven Schlegler aus Altrip, er macht mit bei der neuen Castingsendung „Battle of the Bands“. Der junge Mann hat schon bei „DSDS“ teilgenommen, kam immerhin unter die Top 15. Doch lange, bevor RTL seinen ersten „Superstar“ suchte, hatte RTL II mit den „No Angels“ einen großen Erfolg, 2000 war das. Doch 20 Jahre später stellt sich die Frage: Braucht das Land neue Popstars? Die erste Folge der neuen Show sahen gerade mal 320.000 Zuschauer, macht einen Marktanteil von dürftigen 1,4 Prozent. Selbst Mini-Sender wie Super RTL oder Tele 5 konnten mit ihrem Programm mehr Menschen vor den Fernseher locken. Und weil Einschaltquoten in diesem Gewerbe alles sind, fasst der Branchendienst dwdl.de die Idee einer neuen Castingsendung im TV so zusammen: „Doch es dürfte beim Versuch bleiben.“

Ein schönes Wochenende wünschen Britta Enzenauer & Sven Wenzel