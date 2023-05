Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Das war das Jahr der Zwischenergebnisse.“ So beschreibt Patrick Fassott (SPD), Bürgermeister der Verbandsgemeinde Rheinauen, das Jahr 2022. Er sei selbst überrascht gewesen, was in der Zeit alles zum Abschluss gebracht oder angestoßen wurde. Es hat aber auch eine Zerreißprobe gegeben.

Ein richtiges Mammutwerk war der neue Flächennutzungsplan für die Verbandsgemeinde.