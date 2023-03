Der Ortsgemeinderat Otterstadt sowie der Landwirtschaft- und Forstausschuss müssen in einer Sondersitzung am Dienstag, 14. März, ab 19 Uhr im Remigiushaus entscheiden, ob die Gemeinde gegen den vom Land geplanten Deichneubau entlang des Wiesenwegs zwischen Kollerstraße und Reffenthal weiter klagen will. Die BIO-Fraktion hat beantragt, dass das beim Oberverwaltungsgericht anhängige Klageverfahren eingestellt wird. Der ergänzte Planfeststellungsbeschluss der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd, mit dem der Deichneubau nun forciert werden soll, liegt seit dieser Woche bis 13. März im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung in Waldsee sowie bei der Stadtverwaltung in Speyer, Maximilianstraße 100, aus und kann während der Dienststunden eingesehen werden.