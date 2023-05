Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Land Rheinland-Pfalz will den Deichabschnitt zwischen Reffenthal und Kollerstraße bei Otterstadt neu bauen und nicht an der bisherigen Stelle ertüchtigen. Es argumentiert mit dem Hochwasserschutz und hält damit an seinen Plänen fest, die in Otterstadt umstritten sind.

Die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd hatte im November 2017 beschlossen, das Stück des Rheinhauptdeichs nicht auf der bestehenden Linie zu ertüchtigen, sondern den etwa