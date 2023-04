Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Auf einen Schlag 20 positiv auf das Coronavirus getestete Mitarbeiter: Damit sah sich die Pfalzgemüse und -obst GmbH in Hochdorf-Assenheim konfrontiert. Droht das Dorf zum Seuchenbrennpunkt zu werden? Mitnichten. Der Pfalzmarkt, dem die Firma gehört, gibt Entwarnung. Heute kämen die ersten Betroffenen bereits wieder aus der Quarantäne.

Die Nachricht der Kreisverwaltung in Ludwigshafen von dem starken Corona-Ausbruch mit 20 Betroffenen bei einem Agrarunternehmen in Hochdorf-Assenheim erreicht die RHEINPFALZ-Redaktion am Freitagnachmittag.