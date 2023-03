Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wo gibt es in der Stadt Grünflächen und wie müssen diese gepflegt werden? Das wollen CDU und Grüne in einem digitalen Grünflächenkataster festgehalten wissen. Sie sehen darin eine Erleichterung für die städtischen Arbeiter. Doch die Kosten von 90.000 Euro kommen nicht bei allen gut an.

Schifferstadt will grüner werden. Mehr Blühflächen, mehr Bäume, mehr Lebensqualität. Doch mehr Grün bedeutet auch mehr Arbeit. Bewässern, schneiden,