Im Carl-Bosch-Haus in Maxdorf hat sich einiges getan. Das berichtete Ortsbürgermeister Werner Baumann (CDU) in der jüngsten Sitzung des Ortsgemeinderats, in der er den Politikern auch die Einzelheiten erläuterte.

So wurden Baumann zufolge der Parkettboden der Bühne im Saal abgeschliffen, gespachtelt, grundiert und lackiert sowie die Sockelleisten erneuert. Der Boden sei in einem sehr schlechten Zustand gewesen. Rund 8000 Euro hätten die Arbeiten gekostet. Die beauftragte Firma habe sehr schnell und gut gearbeitet, lobte Baumann. Da der Rat im Carl-Bosch-Haus tagte, konnten die Politiker das Ergebnis selbst in Augenschein nehmen. „Es sieht gut aus“, so das Urteil.

Außerdem wurde nach Angaben von Baumann die Kegelbahn im Keller des Carl-Bosch-Hauses entfernt und dort Abstellraum geschaffen. Der werde von der Kommune benötigt, so Baumann auf die Frage, ob der Abstellraum von einem Verein genutzt werden kann.

In dem der Gemeinde gehörenden Anwesen Hauptstraße 66a seien die Toiletten erneuert und der Keller entrümpelt worden, berichtete Baumann von weiteren Aktivitäten.