Die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Rheinauen sind am Donnerstagabend um 21.53 Uhr zu einem Brand in einem Bürogebäude in der Schlichtstraße in Waldsee gerufen worden. Dort war ein Feuer in einem Serverraum ausgebrochen. Der Brand konnte von einem Trupp unter schwerem Atemschutz schnell gelöscht werden. Anschließend mussten die Räume umfangreich gelüftet werden. Weil das Feuer als Wohnungsbrand gemeldet worden war, waren die Wehreinheiten aus Waldsee, Altrip, Otterstadt und Neuhofen mit 24 Kameraden im Einsatz. Diesen konnten sie nach rund eineinhalb Stunden beenden.