Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ohne das schnelle Eingreifen der Feuerwehr hätte ein Brand im Neuhofener Bauhof viel tragischer ausgehen können. Ein Schwerverletzter und mehrere Zehntausend Euro Schaden waren es am Ende. Was in den frühen Morgenstunden des 13. Januar passiert ist, erzählen die Behörden auf Nachfrage. Der Brand hat noch eine ganz andere Diskussion angeheizt.

Um 5.45 Uhr an einem bitterkalten Samstagmorgen ist die Freiwillige Feuerwehr zu einem Brand im Neuhofener Gemeindeservice (Bauhof) gerufen worden. „Auf der Anfahrt haben wir erfahren,