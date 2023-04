Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Sich an der frischen Luft zu bewegen, macht in der Gruppe meist mehr Spaß. Daher gibt es in Bobenheim-Roxheim seit Kurzem regelmäßige Treffen für Menschen mit und ohne Behinderung, die Lust auf Spaziergänge haben. Aber das allein macht die Treffs nicht aus.

Ein Nachmittag am Altrhein: Die Frühlingssonne lockt Dutzende Spaziergänger nach draußen, die Parkplätze vor der Festwiese und oben am Binnendamm sind voll. Unten am Ufer