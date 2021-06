Einem 32-jährigen Römerberger ist am Dienstagabend um 18.30 Uhr eine kostenlose Teilnahme an einem Gewinnspiel versprochen worden. Der Mann erhielt laut Polizei einen Anruf eines Unbekannten, der vorgab, dass der 32-Jährige die Kündigung seines Abonnements versäumt habe. Nun würde zwar sein Abonnement verlängert werden, als Entschädigung dürfe er jedoch gratis drei Monate lang an einem Gewinnspiel teilnehmen. Der Mann verhielt sich richtig und beendete das Gespräch.

Die Polizei rät in solchen Fällen: „Fragen Sie den Anrufer nach Name, Adresse und Telefonnummer der Verantwortlichen sowie um welche Art von Gewinnspiel es sich handelt. Notieren Sie sich seine Antworten. Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter. Machen Sie keinerlei Zusagen am Telefon. Kontaktieren Sie beim geringsten Zweifel die Polizei.“