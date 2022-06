Glück im Unglück hatte eine 60-Jährige aus Römerberg, als sie am späten Dienstagabend Opfer von Betrügern geworden ist. Laut Polizeibericht meldete sich eine unbekannte Person über den Messenger-Dienst Whatsapp bei der Frau und gab an, ihr Sohn mit neuer Handynummer zu sein. Der „Sohn“ brachte Probleme mit seinem Onlinebanking vor und erzählte von offenen Rechnungen, bis die 60-Jährige einen vierstellige Betrag an ein Konto überwies. Als der Betrüger sie trotz Aufforderung nicht telefonisch kontaktierte, wurde die 60-Jährige aber skeptisch und buchte das Geld wieder zurück.

Ähnlich ging es am Mittwoch einer 74-Jährigen aus Speyer. Um die Mittagszeit meldete sich ihre vermeintliche Tochter per Whatsapp: Ihr Handy sei defekt, weshalb sie eine neue Nummer habe und keinen Zugriff auf ihr Onlinebanking. Als ein vierstelliger Betrag gefordert wurde, wurde die Seniorin misstrauisch und kontaktierte ihre Tochter unter der vermeintlich nicht mehr funktionsfähigen Rufnummer.

Die Polizei rät, bei unbekannten Nummern und Geldforderungen über Whatsapp misstrauisch zu sein, kein Geld auf unbekannte Konten zu überweisen und für solche Fälle Kontrollfragen mit insbesondere älteren Familienmitgliedern zu vereinbaren.