Benjamin Voigt steht an der Spitze der FDP-Kandidatenliste für die Ortsgemeinderatswahl am 9. Juni. Er und seine Mitstreiter wollen die Infrastruktur und das Dorfleben stärken sowie die Betreuungssituation für Kinder verbessern.

Zukunftsfähig und lebenswert – so möchten die Liberalen Harthausen gestalten. Aus einer Mitteilung der Partei nach der jüngsten Mitgliederversammlung geht hervor, dass sie sich entschieden für die lang erwartete Realisierung des Radwegs nach Schwegenheim einsetzen wollen. Gleichzeitig seien der Erhalt und Ausbau weiterer Radwege in der Region ein zentrales Anliegen. Wichtige Ziele sind ebenfalls: Verkehrsentlastung, Sicherstellung einer ausreichenden Anzahl an Kitaplätzen, Verbesserung der lokalen Infrastruktur, insbesondere der Verfügbarkeit von Post- und Bankdienstleistungen, Gestaltung der öffentlichen Grünanlagen sowie die Stärkung der Vereine, Dorffeste und Kultur.

Die Liberalen werden – wie berichtet – keinen Ortsbürgermeisterkandidaten aufstellen. Im Gemeinderat sind sie derzeit mit drei Sitzen vertreten. Sie wollen für die Bürger stets ansprechbar sein und danken dem noch amtierenden Ortschef Harald Löffler (CDU) für sein langjähriges und engagiertes Wirken: „Seine Hingabe und sein Einsatz haben maßgeblich zur Entwicklung der Gemeinde beigetragen.“

Die Liste