Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Feuer am Donnerstag auf der Deponie in Heßheim (Rhein-Pfalz-Kreis) ist vermutlich auf die Selbstentzündung von Materialien in der Wertstoffhalle der Firma Süd-Müll zurückzuführen. Während die Polizei weiter ermittelt, verwickeln sich zwei Behörden in Widersprüche.

Auf rund eine Million Euro schätzt die Polizei den Schaden, der am Donnerstag entstand, als das Feuer die 3000 Quadratmeter große und aus Stahl konstruierte Halle auf der Deponie in Heßheim komplett zerstörte.