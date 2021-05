Seit Juni hat Neuhofen einen neuen alten Treffpunkt: Jens May und Sven Langohr haben die 50 Jahre alte Badeweiher-Klause neben dem DLRG-Vereinsheim unter dem Namen „Strandgut 1194“ reanimiert. 1194 spielt auf das Gründungsjahr von Neuhofen an, und hierzu haben Langohr und May auch eine besonders enge Beziehung.

Seit den 1970er-Jahren wohnen Jens May (53) und Sven Langohr (52) in Neuhofen und fühlen sich als echte „Neiheffer“. Zu jener Zeit lernten sie sich kennen und sprangen als Nachbarskinder zwischen der Schafgasse und dem Kirchgässl hin und her, besuchten gemeinsam die Rehbachschule und blieben auch, als sich die Berufswege trennten, enge Freunde. May wurde Elektroinstallateur, Langohr Bankfachwirt.

„Geschäftlich was zusammen machen“ – das hatten sie schon als 18-Jährige vor. Damals träumten die Auto- und Motorrad-Freaks von einem Trike-Verleih, große, motorisierte Dreiräder, sozusagen. Und dass sie gut miteinander können, bewiesen sie mit ihrem gemeinsamen Auto – so teilten sie sich einen amerikanischen Riesenschlitten, einen Chevrolet Camaro. „Obwohl mein Vater gesagt hat: Frauen und Autos teilt man nicht!“, sagt May und lacht.

Die Eltern waren Eigentümer des Schlicht-Kiosks

Dann stand die Familiengründung im Vordergrund, wobei Langohr die Patenschaft für Mays Sohn Daniel übernahm; umgekehrt wurde May Patenonkel von Langohrs Tochter Emily. Doch der Geschäftssinn trieb beide immer immer wieder an, zwischendurch hatten sie auch einmal die Idee, in Mannheim ein Café zu eröffnen. Langohrs Eltern waren die Eigentümer des Schlicht-Kiosks in Neuhofen gewesen – lange, bevor Uwe Rehren das Gebäude übernahm und modernisierte. Zudem ist Langohr Eigentümer des Neuhofener „Vero“, das er allerdings nie selbst betrieb.

Die Freunde waren also offen für ein gastronomisches Abenteuer, und Ende vergangenen Jahres war die Gelegenheit da: Die Badeweiher-Klause im Besitz der Gemeinde sollte neu verpachtet werden – und das Duo erhielt den Zuschlag. Im Mai, nachdem alle Genehmigungen vorlagen, unterschrieben sie den Pachtvertrag. Sie renovierten und verpassten dem Lokal einen Strand-Look.

Auf regionale Anbieter setzen

„Wir sind hoch zufrieden“, sagt Langohr nach dem ersten Monat in der Badeweiher-Klause. „Obwohl wir keine Werbung gemacht haben, nur ein bisschen über die sozialen Medien durch meinen Patensohn Daniel, hat es sich herumgesprochen, dass Neuhofen wieder einen schönen Treffpunkt am Wasser hat.“ Das Angebot ist groß und umfasst nicht-alkoholische Trendgetränke und verschiedene Weine. Denn damit kennt sich Langohr aus – weiß er doch als Wein- und Kulturbotschafter Pfalz viel über Rebsorten, deren An- und Ausbau sowie die Historie seiner Heimat. „Bei der Auswahl der Speisen setzen wir ebenfalls auf regionale Anbieter“, ergänzt May. Kulinarisch halten sie trotzdem erst einmal den Ball flach: Es gibt bodenständige kleine Pfälzer Gerichte, wobei das vegetarische Angebot naturgemäß eher spärlich ausfällt.

Der Erfolg in der Gastronomie steht und fällt natürlich mit dem Team. Damit haben die Pächter ein glückliches Händchen bewiesen: Brian im Service und Dennis in der Küche sind gelernte Hotelfachleute, Sascha, die junge, flinke Kellnerin, überbrückt die Zeit bis zur Aufnahme des Studiums, und dann ist da natürlich Marion – keine Geringere als die ehemalige Chefin der „Alten Münz“, dem jahrzehntelangen Treffpunkt vieler Neuhofener. „Als unser Mietvertrag nicht verlängert wurde, habe ich mich erst einmal auf eine Auszeit gefreut“, sagt die 56-Jährige. „Doch ich und die Füße stillhalten?! Ich habe meine Arbeit vermisst, unsere Stammgäste … Jetzt sehe ich sie hier alle wieder.“

Pläne über die Gartenwirtschaft hinaus

80 Gäste finden im „Strandgut 1194“, das in seinem Namen Bezug nimmt auf das Gründungsjahr Neuhofens, derzeit Platz – Stichwort Corona. Doch mit der Zeit sollen es mehr werden. Und May und Langohr haben weitere Pläne: „Wie gesagt, momentan sind wir happy, zumal wir das Strandgut nebenberuflich betreiben und zunächst eine Genehmigung bis Oktober als Gartenwirtschaft haben. Doch wir investieren vorsichtig, und wenn alles gut geht, bekommen wir den Umbau genehmigt mit ganzjährigen Öffnungszeiten. Die Gemeinde und wir werden uns dafür einsetzen“, versprechen die Pächter.