Die Senioren in der Verbandsgemeinde Maxdorf bekommen ein vielfältiges Angebot. Das liegt vor allem am sehr aktiven Seniorenbeirat der Verbandsgemeinde. Dieser hat im Sozialausschuss seine Aktivitäten vorgestellt.

Langweilig kann es den Senioren in der Verbandsgemeinde Maxdorf gar nicht werden. Dafür ist das Angebot des Seniorenbeirats zu umfangreich. Ingrid Englert-Petruch und Brigitte Loewenau-Zimmermann stellten die einzelnen Punkte vor, die von Hilfe bis Unterhaltung reichen.

Unter den Punkt Hilfe fällt zum Beispiel das Seniorentelefon, das laut Englert-Petruch montags bis freitags, jeweils 10 bis 12 Uhr) besetzt ist. Die freiwilligen Helfer des Seniorenbeirats beantworteten etwa Fragen zur Hilfe bei der Grabpflege oder zum Winterdienst. Ebenfalls großer Beliebtheit erfreut sich nach wie vor der Bürgerbus in der Verbandsgemeinde, der bis auf Weiteres nach telefonischer Anmeldung montags und donnerstags fährt. Auch die Dienste des Senioren-Sicherheitsberaters würden gut angenommen. Helmut Roth gebe in Zusammenarbeit mit der Polizei wichtige Tipps.

Ein großes Thema, das den Beirat beschäftigt, ist, wie man den Verkehr in der Verbandsgemeinde sicherer für Senioren machen kann. So seien zum Beispiel die Bordsteine in der Regel nicht abgesenkt.

Begeistert seien die Bewohner des Maximilianstifts über die Konzerte im Zuge der Aktion Maxi-Musik. „Es ist toll, mitzubekommen, wie die Senioren mitmachen und fragen, wann wir wieder kommen“, meinte Brigitte Loewenau-Zimmermann. Man wolle das Projekt in Zukunft weiterführen und auch auf die verschiedenen Stationen gehen, damit auch schwer beeinträchtigte und demente Menschen davon profitieren.

Jeden dritten Donnerstag im Monat veranstaltet der Beirat das Seniorencafé – abwechselnd im evangelischen Gemeindehaus und im katholischen Pfarrzentrum in Maxdorf. Der Spielenachmittag ist immer freitags (14 bis 16 Uhr) im Haus der Begegnung in Maxdorf.

Kontakt

Seniorentelefon: 06237 9163632

Bürgerbus: 0176 78531844