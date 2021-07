Der Bürgerbus der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim hat coronabedingt eine ganze Weile pausiert. Geplant ist ein Neustart ab Oktober – und eine Infoveranstaltung.

Zu groß war aus Verwaltungssicht das gesundheitliche Risiko sowohl für die Mitfahrenden als auch das Bürgerbus-Team selbst. Deshalb stand der Bürgerbus der Verbandsgemeinde mehrer Monate Still. Doch nun seien viele Menschen geimpft und damit geschützt, das Angebot soll daher wieder aufgenommen werden. Die Verwaltung möchte, dass er im Oktober an den Start geht.

Wer bereits beim Bürgerbus-Team dabei war und wieder einsteigen möchte, wer sich künftig im Fahr- oder Telefondienst stundenweise engagieren oder wer einfach mal wissen möchte, was das Bürgerbus-Projekt ist, der ist eingeladen, zur Infoveranstaltung zum ehrenamtlichen Einsatz im Bürgerbus-Team zu kommen. Das Treffen findet laut Verwaltung am Dienstag, 24. August, von 18.30 bis 20 Uhr, im Zentrum Alte Schule statt. Eine Anmeldung dafür ist erforderlich. Bei der Veranstaltung besteht Maskenpflicht. Zusätzlich gibt es am Dienstag, 31. August, einen speziellen Infoabend für das künftige Telefon-Team.

Der Bürgerbus der Verbandsgemeinde ist im Oktober 2019 erstmals an den Start gegangen. Der Bürgerbus fuhr jeden Dienstag und Freitag in der Zeit von 8 bis 18 Uhr innerhalb der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim. Es ist ein kostenloses Angebot und richtet sich in erster Linie an mobilitätseingeschränkte Personen.

Kontakt

Anmeldungen für die Infoveranstaltung nimmt Angela Berecz-Schofer unter der Telefonnummer 06231/401-138 entgegen oder per E-Mail an angela.berecz-schofer@vgds.de. Anmeldeschluss ist Montag, 23. August.