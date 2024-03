Nachdem die für Otterstadt zuständige Mitarbeiterin im Bürgerbüro ausfällt, hat die Verbandsgemeindeverwaltung für Ersatz gesorgt.

Auf Nachfrage von Ratsmitglied Sonja Regenauer (CDU) versicherte Rheinauens Bürgermeister und Verwaltungschef Patrick Fassott (SPD), dass das Bürgerbüro in Otterstadt erhalten bleibt. „Es war mir ein großes Anliegen, dass es in allen Orten der Verbandsgemeinde ein Bürgerbüro gibt und ich freue mich, dass das Angebot auch angenommen wird“, sagte Fassott. Der Bürgermeister betonte aber auch, dass die Verwaltung angesichts des Gebots, sparsam mit Steuergeld umzugehen, bedarfsgerecht handeln müsse und Otterstadt nun mal weniger Einwohner als die anderen drei Orte in der Verbandsgemeinde habe.

In Otterstadt hat das Bürgerbüro an vier Vormittagen geöffnet, donnerstags bis 14 Uhr. Die Bürgerbüros in Altrip, Neuhofen und Waldsee sind länger und auch freitags geöffnet. Wer das Bürgerbüro in Otterstadt vormittags nicht besuchen kann, weil er berufstätig ist, könne nachmittags in Waldsee vorbeifahren, sagte Fassott.