Wieder ein „klassischer“ Unfall mit Fahrrad-Beteiligung: Eine 64-jährige Pedelec-Fahrerin ist dabei am Freitag gegen 11.45 Uhr verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte ein 69-Jähriger sein Auto in der Waldstraße am Fahrbahnrand geparkt und beim Aussteigen die Radlerin übersehen. Sie wurde von der Fahrertür getroffen, stürzte und zog sich Gesichtsverletzungen zu. Den Autofahrer erwartet nun laut Polizei ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung.