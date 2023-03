Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Himmelwärts“ sollen die Gedanken gehen, bei einer Rast auf einer Bank im Grünen. Dabei helfen soll ein angebrachter QR-Code, der per Smartphone zu Texten oder anderen Medieninhalten leitet.

Die Idee aus Schauernheim soll auch in Schifferstadt umgesetzt werden. Das haben der Ökumeneausschuss und die Stadt in einem Pressegespräch erklärt. In Schauernheim haben sich die Protestantische